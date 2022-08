Halo 2, portata a termine la sfida impossibile da $ 20.000

Halo Infinite ha lottato per rimanere rilevante: questo vale per il numero di persone che giocano e anche per il numero di persone che guardano giocare qualcuno. Questo è stato dimostrato da alcuni confronti questa settimana poiché gli spettatori di Halo 2 superavano 38 volte quelli di Halo Infinite.

C'è un motivo dietro a questo tuttavia: qualcuno è riuscito a portare a termine una sfida che ha fruttato la bellezza di 20.000 dollari. Il mese scorso, Cr1TiKaL ha pubblicato quella che pensava fosse una sfida impossibile per Halo 2.

La sfida chiedeva di completare un playthrough "Legendary All Skulls On" senza morire una volta. Prima ha offerto $5.000 a chiunque fosse in grado di farlo e poi ha alzato il montepremi a $20.000. Si scopre così che non era una sfida impossibile, dopotutto. JerValiN è stato all'altezza e ha completato la sfida in sole sei ore, vincendo il premio in denaro offerto nel processo.

He did it! Halo 2 LASO, deathless. Congratulations, @Jervalin 🏆 — John Junyszek (@Unyshek) August 3, 2022

Il tutto è stato trasmesso in streaming su Twitch, ed è per questo che i numeri di Halo 2 sono stati molto più alti di quelli di Infinite per alcune ore questa settimana. Gun Shot spera che possano mantenere vivo il clamore di Halo 2 anche se la sfida LASO è stata ora completata.

Fonte: Eurogamer