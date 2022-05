Halo è in parte responsabile dell'aumento degli abbonati a Paramount+

Alla fine di marzo, la serie Halo è arrivata all'interno della piattaforma Paramount+ prima di approdare su Sky qui in Italia e sembra che sia stata un vero e proprio successo per il canale americano.

Per accompagnare il lancio di Halo Infinite alla fine dello scorso anno su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, il servizio di video on demand Paramount+ ha deciso di produrre una serie di Halo. Una scommessa rischiosa, ma che, a quanto pare, ha dato i suoi frutti. Anzi, se dobbiamo credere alle cifre condivise dall'analista Benji-Sales, la serie sembra essere un vero fenomeno.

"Halo è un enorme successo globale. Paramount+ ha registrato una crescita significativa nell'ultimo trimestre, guadagnando da 6,8 milioni di abbonati a 40 milioni. La Paramount osserva che Halo è stata una delle serie con le migliori prestazioni in termini di visualizzazioni. I ricavi di Paramount+ sono aumentati del 148% a 585 milioni di dollari nel trimestre".

By the way the talking point you see often that Paramount+ has no successful content before this is a total myth



1883 was a massive hit for the service (like gigantic) and Star Trek Picard has also been very successful