Halo Infinite e oltre: 343 Industries sarebbe al lavoro su un altro progetto di Halo

Halo Infinite è stato lanciato nel novembre dello scorso anno e i giocatori si sono tuffati nella nuova avventura. Oltre al gioco, il mese scorso è stato presentato in anteprima anche il nuovo show TV basato sul franchise. Quindi, i fan si stanno divertendo a guardare il loro gioco preferito espandersi in altri media. Ora, secondo un insider, potrebbero arrivare ancora più contenuti per i giocatori.

343 Industries potrebbe essere al lavoro su un nuovo progetto Halo separato da Infinite secondo Jez Corden. L'insider ha affermato di non essere completamente sicuro di questo, ma crede che potrebbe essere vero. Parlando in un nuovo episodio del suo podcast, Jez Corden ha detto di questo nuovo progetto: "sono abbastanza sicuro che 343 stia lavorando a un altro progetto Halo che non è Halo Infinite. Sono abbastanza sicuro. Non al cento per cento".

È interessante notare che questo progetto non sarebbe affatto collegato ad Halo Infinite, secondo Jez Corden. Se consideriamo la mancanza di contenuti per l'attuale titolo, tutto ciò sembra abbastanza strano. Sviluppare un nuovo progetto quando quello attuale è in una situazione un po' difficile, non sembra avere molto senso.

I giocatori si sono lamentati della mancanza di contenuti in Halo Infinite e iniziare a lavorare su un nuovo gioco potrebbe infastidire gli utenti in attesa di novità.

Fonte: Exputer.