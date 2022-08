Halo Infinite riceverà la tanto richiesta modalità Battle Royale? Spuntano degli indizi

Sappiamo che Halo Infinite continua a ricevere abbastanza regolarmente nuovi contenuti sia per quanto riguarda la componente multiplayer che alla sua campagna. Mentre 343 Industries ha ricevuto critiche tra i giocatori per averlo fatto a un ritmo abbastanza lento, soprattutto se confrontato con altri titoli come Fortnite, non c'è dubbio che il gioco stia ricevendo a poco a poco nuove aggiunte.

Tra queste sembra che in futuro il gioco riceverà la tanto richiesta modalità Battle Royale. Che il nuovo titolo di Halo avrebbe ricevuto una modalità Battle Royale ad un certo punto era praticamente confermato anche prima dell'uscita del titolo, quindi il suo arrivo non dovrebbe sorprendere particolarmente i fan.

L'account Rebs Gaming ha condiviso questa fuga di notizie tramite Twitter, dove è possibile vedere i nomi di queste modalità Battle Royale attraverso l'interfaccia stessa di Halo Infinite, il cui nome in codice è "Tatanka" e include la descrizione "benvenuto sul ring".

Halo Infinite Battle Royale modes, which were revealed by @leaks_infinite, have appeared in the games UI. Tatanka is the internal code name for this BR mode. The UI image was shared by @HaloHubGG. The description says “Welcome to the ring.” #HaloInfinite pic.twitter.com/KVwsf8ehlv