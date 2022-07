Halo Infinite, la campagna co-op non avrà il matchmaking, Xbox consiglia Discord

Il tanto atteso gioco cooperativo di Halo Infinite è stato lanciato in beta all'inizio di questo mese e, a parte alcuni inconvenienti tecnici che si addicono a una beta, consente di giocare alla campagna di Halo Infinite insieme ad altri giocatori. Ma in realtà trovare altri giocatori non sarà facile come ipotizzato perché mancherà il matchmaking.

Non si tratta di una limitazione del gioco in fase beta, ma di una scelta di Xbox. Un rappresentante della società ha infatti dichiarato: "Il matchmaking online non sarà disponibile con la modalità co-op finale. Vi incoraggiamo a continuare a utilizzare Halo LFG e la nuova funzione di chiamata vocale Discord su Xbox per trovare giocatori con cui fare festa mentre continuate a giocare alla beta".

Le console Xbox hanno recentemente ottenuto l'integrazione Discord, anche se non è propriamente intuitivo da configurare. Ma entrare in un canale Discord, o navigare in un sito Web di Halo LFG, non è ovviamente così facile come collaborare automaticamente con estranei.

Vi ricordiamo che la beta co-op di Halo Infinite durerà fino al 1 agosto e supporta fino a quattro giocatori.

Fonte: Wccftech