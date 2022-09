Halo Infinite ha cancellato la co-op split screen e ora i fan sperano solo in Forge

La scorsa settimana, Halo Infinite ha subito un grande colpo con la cancellazione della co-op split screen. Per i fan che speravano che Infinite si trasformasse in un titolo degno della sua eredità, la notizia è stata una delusione enorme. Ora la community spera solo in Forge, la modalità di creazione di Halo.

Forge è stata a lungo un punto fermo di Halo, essendo stata introdotta per la prima volta in Halo 3 del 2007, dove permetteva ai giocatori di modificare le mappe esistenti. Per Halo: Reach, lo sviluppatore Bungie, all'epoca custode della serie, si era dato da fare. Il prequel presentava un livello multiplayer chiamato Forge World, in cui i giocatori potevano creare nuovi livelli completamente da zero. Forge è stato migliorato in parte in Halo 4 del 2012 e poi in modo significativo in Halo 5: Guardians del 2015. Entrambi i giochi sono stati sviluppati da 343 Industries, l'attuale studio dietro Halo Infinite, ed entrambi avevano la funzionalità Forge al momento del lancio o poco dopo.

Non è stato così per Halo Infinite. Se si conta la serie di test multiplayer pubblici, lo sparatutto è uscito da circa un anno. Essendo un gioco free-to-play, si basa sul modello stagionale, con nuove "stagioni" di contenuti a rotazione ogni pochi mesi. Come ha dichiarato l'anno scorso il responsabile creativo di Halo Infinite Joe Staten a Eurogamer.net, Forge era inizialmente prevista per l'uscita non prima di maggio, alla fine della prima stagione del gioco. Poi, quest'anno, 343 ha dato a una versione beta di Forge una data di uscita a fine agosto, prima di rinviarla all'8 novembre 2022.

Una serie di filmati pubblicati a febbraio ha suggerito che Halo Infinite includerà la suite di strumenti di creazione di Halo più robusta di sempre.

"Dopo aver visto tutte le caratteristiche di Forge, posso dire che alla modalità non manca nulla", ha dichiarato a Kotaku Rebs Gaming, un importante membro della community di Halo che gestisce un popolare account Twitter incentrato sulle notizie sul gioco. "Penso che Forge abbia le carte in regola per far rivivere Halo Infinite. La quantità di persone che [hanno] visualizzato, condiviso e lasciato commenti positivi è sbalorditiva".

Nell'ultimo mese circa, Rebs è diventato di fatto il "campione pubblico" di Forge. Tra una notizia e l'altra sui giochi in uscita, il suo feed è un ricettacolo di alcuni dei progetti più strabilianti realizzati con l'editor.

Le creazioni più interessanti, ha osservato Rebs, tendono a coinvolgere script personalizzati che modificano gli oggetti esistenti.

Ma nulla supera la ricreazione in scala reale di Guardian, la mappa a distanza ravvicinata di Halo 3, ampiamente acclamata come uno dei migliori livelli multiplayer dell'intera serie. La mappa è stata realizzata da Uneeq, un artista di spicco della Forgia di Halo. Frutto di 100 ore di lavoro, la Guardian di Halo Infinite è già completamente giocabile. (UneeQ sta anche lavorando a una ricreazione di Foundry, un altro eccellente livello di Halo 3, anche se meno amato).

Halo Infinite è il primo gioco di Halo a essere lanciato senza una sorta di reimmaginazione di vecchie mappe, ma con i fan di Halo notoriamente legati alla tradizione, l'aggiunta al roster di uno dei livelli più popolari è certamente qualcosa di positivo

"La gente ama i vecchi giochi di Halo e le loro mappe", ha detto Rebs. "O forse i giocatori non apprezzano altrettanto le mappe di Halo Infinite".

La grande domanda è se 343 Industries supporterà l'implementazione di Guardian e di altre creazioni già finite nella versione completa di Forge.

Probabilmente sarà così. Visto il numero di giocatori in calo, Halo Infinite ha bisogno di risollevarsi. Il supporto a contenuti come Guardian sarebbe un grande successo per i creatori che hanno lavorato duramente a questi progetti.

In sostanza, sembra proprio che Forge sia destinata a rivitalizzare la fan base Halo Infinite. "L'unica cosa che [343] potrebbe fare per fermare il suo slancio è rinviarla di nuovo", ha detto Rebs.

Con l'introduzione della modalità, è possibile che molti fan tornino a giocare a Halo Infinite.

Fonte: Kotaku.