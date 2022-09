Halo Infinite niente più co-op split screen ma la Forgia ha finalmente una data. Ecco tutti i dettagli

343 Industries ha fornito una tabella di marcia di Halo Infinite, a partire dal più grande aggiornamento del gioco finora questo novembre e che si estenderà fino alla stagione 3 a marzo 2023. L'aggiornamento invernale gratuito è previsto per il lancio l'8 novembre e questo sarà il più grande aggiornamento di contenuti di Halo Infinite finora. Include una beta per Forgia, la campagna online cooperativa e le funzionalità di replay delle missioni, un nuovo pass di battaglia gratuito da 30 livelli, due nuove mappe e molto altro.

A partire da novembre, i giocatori guadagneranno XP ad ogni partita, e questo fa parte della spinta di 343 per rendere Halo Infinite più elastico in termini di ricompense. Lo studio ha affermato che i giocatori dovrebbero essere "premiati indipendentemente da come giocano". Questa modalità verrà lanciata tramite un beta test della funzione, quindi potrebbe cambiare nel tempo secondo i feedback dei fan.

L'aggiornamento invernale offre anche la tanto attesa beta di Forgia. Questo assumerà la forma di una versione "completa" dell'editor e maggiori dettagli arriveranno nei post del blog per tutto settembre e ottobre. Inoltre, 343 ha confermato che le nuove mappe multiplayer di Halo Infinite in arrivo nell'aggiornamento invernale, Argyle e Detachment, sono state realizzate utilizzando Forgia.

L'aggiornamento aggiunge la modalità cooperativa online della campagna e la funzione di ripetizione della missione; entrambi erano precedentemente disponibili per i tester. Tuttavia, la cooperativa locale in split-screen per Halo Infinite è stata cancellata. "Al fine di migliorare e accelerare lo sviluppo del servizio live in corso e per rispondere meglio al feedback dei giocatori e agli aggiornamenti sulla qualità della vita, abbiamo riallocato le risorse dello studio e non stiamo più lavorando sulla cooperativa a schermo diviso della campagna locale".

343 ha anche confermato che la Stagione 3: Echoes Within arriverà il 7 marzo. Questo aggiornamento aggiungerà nuovi nuclei di armatura e un browser di gioco personalizzato per consentire ai giocatori di trovare qualsiasi playlist o mappa creata con la modalità Forgia. Nella stagione 3 arriveranno anche due nuove mappe, una ciascuna per Arena e Big Team Battle, insieme a nuove modalità di gioco VIP ed Escalation.

Fonte: IGN