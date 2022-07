Halo Infinite svela la data di inizio della beta per la campagna co-op. Si potranno rigiocare le missioni

I giocatori di Halo Infinite potranno finalmente provare la campagna cooperativa quando il periodo di prova inizierà l'11 luglio. L'evento, che durerà dall'11 al 22 luglio, è aperto a tutti coloro che possiedono la campagna di Halo Infinite o hanno un abbonamento attivo a Xbox Game Pass.

343 Industries ha dichiarato che il lancio completo della campagna cooperativa di Halo Infinite è previsto per la fine dell'anno. La campagna cooperativa e la modalità Forge di Halo Infinite hanno subito alcuni rinvii dal lancio del gioco. Non si sa ancora nulla sulla data di uscita ufficiale della campagna co-op o della modalità Forge.

Tuttavia, non sarà possibile provarla sul proprio salvataggio attuale di Halo Infinite. Per accedere alla beta, i giocatori devono scaricare una nuova build di prova della campagna e ricominciare da capo: i progressi non verranno riportati dal salvataggio originale e non verranno nemmeno trasferiti al gioco originale. La campagna completa di Halo Infinite sarà accessibile in cooperativa online con un massimo di quattro giocatori. Durante questo periodo, i giocatori potranno anche rigiocare le missioni della campagna grazie a una nuova funzione, Mission Replay, che mancava al lancio del gioco lo scorso anno. Per accedere alla beta, i giocatori devono aderire al programma Xbox Insider. I giocatori che accedono al gioco da Steam hanno tempo fino al 5 luglio per iscriversi, ma non c'è una scadenza per chi gioca altrove.

Oltre alla data di inizio della beta di Halo Infinite, 343 Industries ha pubblicato un'intervista con Isaac Bender, principal software engineering lead, e John Mulkey, lead world designer. I due sviluppatori si sono dilungati su tutti gli aspetti della beta, compreso il funzionamento della cooperativa. A quanto pare, la cooperativa di Halo Infinite permette a tutti i giocatori di progredire nelle proprie campagne individualmente, mentre giocano insieme.

Mulkey e Bender hanno anche discusso dell'aggiunta della funzione Mission Replay. Senza di essa al lancio, alcuni livelli e aree di Halo Infinite rimanevano preclusi ai giocatori dopo il completamento iniziale, in particolare la prima area. I giocatori saranno in grado di tornare in qualsiasi missione, comprese quelle precedentemente bloccate, senza dover avviare un nuovo file di salvataggio.

Sarà possibile rigiocare le missioni dalla Tac-Map.

Fonte: Polygon.