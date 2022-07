Halo Infinite: un fan ricrea Silent Hills P.T. di Hideo Kojima grazie alla modalità Forgia

Halo Infinite non è al top della forma, non è una novità e non è migliorato negli ultimi mesi, con nuovi problemi di gioco che vengono alla luce e l'attesa della modalità cooperativa.

Lo stesso dicasi per la modalità Forgia, sempre molto attesa, ma lenta ad arrivare nonostante alcuni utenti vi abbiano accesso e facciano trapelare regolarmente estratti delle loro creazioni. Oggi, un certo Death Templer presenta il suo impressionante lavoro.

Il giocatore ha infatti pubblicato su YouTube un video di poco più di un minuto in cui cammina per la mappa di Silent Hills P.T. che ha creato attraverso la modalità Forgia di Halo Infinite. Gli stretti corridoi e l'atmosfera opprimente della demo del gioco di Hideo Kojima ci sono. Il rendering finale è stato interamente creato dagli strumenti offerti dalla modalità Forgia di Halo Infinite, a testimonianza delle possibilità che dovrebbero essere offerte da quest'ultimo.

https://t.co/4ZlarNY0RO

My ultimate goal is to make PT so well in Forge one day, it prompts a cease and desist from Konami.