Halo Infinite potrebbe vedere il ritorno di alcune mappe classiche

Mentre molti fan speravano che 343 Industries rimasterizzasse le mappe classiche preferite dai fan come Blood Gulch di Halo: Combat Evolved o Valhalla di Halo 3 per Halo Infinite, le possibilità che questo accada sono state generalmente considerate piuttosto basse.

Questo perché il team voleva evitare l'uso di vecchi layout di mappe e perché 343 crede che molte delle mappe più vecchie di Halo non sarebbero adatte alla struttura sandbox di Infinite. Tuttavia, secondo i nuovi commenti dell'Head of Creative Joseph Staten, la politica dello studio sui remake delle mappe potrebbe essere cambiata.

Nel nuovo episodio del podcast di Kinda Funny Games, a Staten è stato chiesto se poteva spiegare perché gli sviluppatori non possono semplicemente trasferire le vecchie mappe di Halo nell'esperienza multiplayer di Halo Infinite. Staten ha risposto dicendo: "Posso parlare di alcune cose, ma non posso parlare di altre cose. Ci sono alcune fantastiche mappe di Halo ... Penso che tutti abbiamo la nostra preferita. Guardian, Blood Gulch, The Pit .. . ci sono un sacco di mappe fantastiche, giusto? Penso che sarebbe fantastico giocare di nuovo su quelle mappe, vero ragazzi? Sembra una cosa divertente. Me lo segnerò".

Da questa risposta sembra che Staten stia insinuando che i fan potrebbero aspettarsi dei remake delle mappe in Halo Infinite. È improbabile che arrivino presto - in base ai commenti precedenti, è probabile che gli sviluppatori vorranno modificarle in modo che si adattino meglio a Halo Infinite - ma forse i giocatori otterranno qualche mappa remake in futuro.

Fonte: Windowscentral.