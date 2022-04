Halo Infinite, la modalità Battle Royale sarà così grande da essere un gioco separato secondo Jez Corden

Halo Infinite è stato criticato dai fan del franchise a causa della mancanza di contenuti che il titolo ha ricevuto negli ultimi mesi. Anche se l'arrivo di due nuove mappe è già stato annunciato per il prossimo maggio, molti giocatori attendono il lancio di una nuova modalità Halo Infinite, nonché l'arrivo di altri nuovi contenuti.

Se solo pochi giorni fa è stato confermato che Certain Affinity lavorerà d'ora in poi con 343 Industries per proporre nuovi contenuti per Halo Infinite, recentemente sono trapelati i primi dettagli della nuova modalità Halo Infinite sviluppata dallo studio, che sarebbe in sviluppo per più di 2 anni.

Le informazioni sono state fornite da Jez Corden, noto membro di Windows Central, che ha offerto vari dettagli sulla nuova modalità di gioco di Halo Infinite tramite il podcast di Rand al Thor 19. Secondo le informazioni di Corden, la modalità sarebbe una Battle Royale, con un approccio simile a Warzone, ovvero separata dal gioco base.

Rumor: Halo Infinite is getting a battle royale.



The BR is developed by Certain Affinity and has been in development for 2+ years. Targeting release around Season 3 or 4 (this year).



Jez Corden says the game is huge and separate from the main game.https://t.co/13Ul1wKcEf pic.twitter.com/QgZVXEQn75 — Kami. (@Okami13_) April 16, 2022

Lo scopo di Certain Affinity non sarebbe altro che attirare nuovi giocatori nel franchise di Microsoft, concentrandosi sulla ricerca del target di giocatori che amano esperienze come Fortnite, Warzone o Apex Legends. Non solo, ma la modalità Forgia, sempre secondo Corden, sarà integrata in questa nuova modalità.

Per adesso non ci sono conferme, pertanto non resta che prendere questa notizia come semplice rumor: solo il tempo dirà se queste informazioni risultano essere corrette.

Fonte: Forbes