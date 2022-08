'Halo Infinite è stato notevolmente ridimensionato rispetto al progetto originale'

Sembra che l'open world di Halo Infinite fosse notevolmente più ampio originariamente: a dirlo è Joseph Staten di 343 Industries, parlando al podcast dell'Academy of Interactive Arts & Sciences Game Maker's Notebook.

"Il team ha attraversato molte iterazioni sull'ambito e sulla varietà di biomi prima che mi unissi al team", ha affermato Staten. "Anche dopo essere entrato a far parte del team, abbiamo dovuto fare delle scelte su dove ridimensionare".

La ragione principale era dvouta alla fedeltà grafica. "Non abbiamo avuto il tempo per cercare il livello di fedeltà con tutta la varietà che volevamo. Abbiamo fatto enormi passi avanti dalla demo dell'E3 a quando abbiamo distribuito il gioco, ma dovevamo comunque ridimensionare, rendere tagli mirati. Alla fine non abbiamo tagliato molto dal mondo aperto, ma so che dai progetti originali c'era un ridimensionamento piuttosto significativo di ciò che il team aveva sperato a un certo punto di poter realizzare".

Vi ricordiamo che Halo Infinite sta per ricevere ufficialmente la modalità co-op.

Fonte: Eurogamer