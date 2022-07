Halo Infinite sta per ricevere un prequel sotto forma di romanzo

Halo: The Rubicon Protocol è un romanzo tie-in che descrive in dettaglio gli eventi che precedono la campagna della storia in Halo Infinite e che sarà disponibile a partire dal mese prossimo.

Anche se alcuni dettagli di ciò che è accaduto prima dell'inizio di Halo Infinite possono essere raccolti dai vari registri audio del gioco, Halo: The Rubicon Protocol, scritto da Kelly Gay e il cui rilascio è previsto per il 9 agosto 2022, esplora ulteriormente "alcuni degli eventi nei sei mesi prima che Master Chief fosse risvegliato e iniziasse la campagna del gioco".

Nonostante la notizia sia stata accolta calorosamente, molti giocatori si sono rivolti ai social media per chiedere perché il prequel è stato annunciato come una sorta di DLC. Il modo in cui Halo ha dato la notizia del romanzo tramite l'account Twitter ufficiale della serie non ha sicuramente aiutato.

“Captain Lasky to all hands. Banished forces are present above the ring—repeat, Banished forces are between us and our target."



Witness the devastating Banished ambush at Zeta Halo from a different point of view in HALO: THE RUBICON PROTOCOL on August 9.https://t.co/cHDwtASgGT pic.twitter.com/43MKWWAyIB — Halo (@Halo) July 8, 2022

343 Industries non ha ancora rivelato alcun DLC per Halo Infinite, ma come dimostra il romanzo, ci sono molte lacune nella storia del gioco da colmare. Tutta l'attenzione è concentrata sulla modalità cooperativa della campagna per ora, e poi su Forge.

