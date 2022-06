Halo Infinite e la skin chiamata 'Bonobo': 343 Industries si scusa per l'uso della parola razzista

Halo Infinite questa settimana ha ottenuto un emblema per personalizzare il nostro giocatore in occasione di Juneteenth. Questa celebrazione degli Stati Uniti commemora l'emancipazione degli afroamericani e l'abolizione della schiavitù nel tredicesimo emendamento, fatto nel 1865.

Questa ricorrenza viene celebrata il 19 giugno di ogni anno come simbolo della lotta per i diritti civili e dall'anno scorso è stata riconosciuta come festa federale. Tuttavia, le buone intenzioni di 343 Industries hanno suscitato polemiche perché l'emblema include una tavolozza per il profilo giocatore con il nome di Bonobo, una specie simile allo scimpanzé che vive nell'Africa centrale il cui nome viene utilizzato per slur razzisti.

Parte della comunità ha criticato 343 Industries per razzismo e non si spiega come una parola del genere sia entrata in gioco come parte di un emblema che commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti. 343 Industries se ne è accorto e Bonnie Ross, fondatrice e boss di 343 Industries, ha confermato tramite Twitter che ora il nome è stato modificato da un aggiornamento.

We are a studio and franchise that is committed to inclusivity where everyone is welcome and supported to be their true self. On behalf of 343, I apologize for making a celebrated moment a hurtful moment. (2/2) — Bonnie Ross (@PlutonForEver) June 15, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"Ci siamo resi conto che un'opzione per la nostra tavolozza di emblemi di Juneteenth conteneva un termine offensivo e razzista. La squadra l'ha immediatamente rettificata". Attualmente, la tavolozza si chiama "Freedom".

Jon Junyszek, senior community manager di 343 Industries, ha spiegato che questo errore non era intenzionale: la parola Bonobo faceva parte dei loro strumenti interni e non doveva essere utilizzata in questo contesto.

Fonte: VGC