Halo Infinite migliora con la Stagione 2? Arriva l'analisi di Digital Foundry

Il 3 maggio 2022 è iniziata la seconda stagione di Halo Infinite, con la quale è stata rilasciata una patch importante per il gioco. Nell'aggiornamento, gli sviluppatori, tra le altre cose, hanno apportato una serie di miglioramenti tecnici e aggiunto nuove modalità grafiche sulle console Xbox Series X/S.

Ora il team di Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi dove vengono mostrati i cambiamenti e migioramenti con l'arrivo di questa nuova stagione. Innanzitutto scopriamo che gli sviluppatori hanno apportato diversi miglioramenti ai filmati. E' stato cambiato il contrasto, la saturazione del colore e corretto il bilanciamento del nero. La maggior parte dei problemi di framerate sono stati risolti nei filmati, inclusi gli oggetti in background: ora infatti le scene risultano essere molto più fluide.

Con il lancio dell'aggiornamento su Xbox Series S, è diventata disponibile una modalità di gioco con una frequenza di 120 frame al secondo. In esso, la risoluzione interna dinamica scende da una media di 540p, quindi aumenta a 1080p. Halo Infinite utilizza la tecnologia VRS, ma questa non è molto adatta per una risoluzione così bassa. Per questo motivo, su Series S in modalità 120 fps, a volte è possibile registrare un po' di sfarfallio.

Anche Xbox Series X ha una nuova modalità di gioco a 30 fps. Su di esso, la risoluzione dinamica in alcune scene è maggiore rispetto alla risoluzione con una frequenza di 60 fotogrammi al secondo. Tuttavia, in entrambi i casi, la risoluzione target è la stessa ed è 4K. A tal proposito Digital Foundry non pensa che con la risoluzione dinamica più stabile valga la pena giocare a 30 fps su Series X.

Per quanto riguarda i problemi non ancora corretti troviamo: la distorsione dei fotogrammi se la frequenza di aggiornamento del display è superiore ai fps massimi della modalità selezionata e la tecnologia VRR che continua a non funzionare correttamente.

