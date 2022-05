Halo Infinite nella nuova stagione ha aggiunto anche 'Clippy' di Microsoft Office

Se siete utenti comuni del pacchetto Office di Microsoft da molti anni, sicuramente conoscerete, Clippy, mascotte diventata famosa per dare consigli (spesso anche indesiderati) agli utenti che si apprestavano ad utilizzare Office. Ebbene, ora Clippy è resuscitata per far parte del multiplayer di Halo Infinite.

La seconda stagione di Halo Infinite è iniziata con tanti dettagli e uno di questi ha deliziato i fan perché Clippy, la mascotte di Microsoft Office, è tornata per accompagnare i giocatori in tutte le loro battaglie.

Quanto sopra è stato confermato dalla community multiplayer di Halo Infinite che si è affrettata a condividere la resurrezione di Clippy, che ora è disponibile come ornamento per le potenti armi del gioco o come emblema da posizionare sull'armatura del vostro personaggio. Qui di seguito potete dare uno sguardo a Clippy all'interno dell'FPS di 343 Industries.

A quanto pare, i fan hanno in qualche modo voluto Clippy nel gioco da un po' di tempo. I giocatori di Halo su Reddit avevano precedentemente creato un concept e poi una fan art di un'IA basata su Clippy - Clip-E. Evidentemente 343 Industries li ha ascoltati e accontentati.

Fonte: The Gamer