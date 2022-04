Halo Infinite, la Stagione 2 'Lone Wolves' tra data di uscita, modalità, ricompense e molto altro

Sono passati diversi mesi da quando 343 Industries ha lanciato il multiplayer di Halo Infinite per il ventesimo anniversario del franchise e del marchio Xbox. Nonostante questo lancio abbia avuto molto successo all'inizio, i piccoli aggiornamenti non sono bastati a contenere molti giocatori, senza contare che il titolo è stato pubblicato con alcuni aspetti che non hanno convinto e la community sta chiedendo di cambiarli.

Dopo molti feedback, gli sviluppatori promettono di iniziare a fare grandi cambiamenti con la stagione 2 che si chiama "Lone Wolves" e sarà lanciata il 3 maggio. Il breve trailer di presentazione che accompagna questo annuncio fa una rapida rassegna di alcune delle sorprese che troveremo, tra le quali ci saranno nuove mappe, più modalità di gioco, più eventi che rimarranno attivi per un tempo limitato e un nuovo pass battaglia che consentirà di sbloccare più oggetti.

La Stagione 2 introdurrà una serie di modifiche nel negozio, con un prezzo più adeguato ai pacchetti oltre alla possibilità di acquistare oggetti sfusi.

Tutti i contenuti ed i dettagli su questa nuova Stagione possono essere trovati a questo indirizzo.