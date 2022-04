Halo Infinite in terza persona è realtà grazie a una mod

La serie Halo è sempre stata nota per il suo gameplay in prima persona, ma guardare l'ultimo capitolo del franchise, Infinite, in esecuzione con una mod in terza persona, è qualcosa di completamente nuovo.

Halo Infinite ha offerto ai fan una nuova esperienza di Halo che rimane fedele alle origini del franchise. Mentre la maggior parte dei giocatori ha apprezzato la modalità campagna di Infinite, il gioco ha perso molti giocatori nel multiplayer free-to-play nel tempo, fino al punto che non è nemmeno tra i primi 100 giochi di Steam con il maggior numero di giocatori simultanei.

Detto questo, i modder stanno ancora cercando di creare nuove esperienze fuori dalla modalità campagna, come la mod in terza persona.

Creato da Opulent Halo, la mod ha un aspetto e un gameplay sorprendentemente grandioso, come se il gioco fosse stato realizzato in terza persona da zero.

Questa mod è gratuita e potete scaricarla e installarla da Halocustoms.com.

Halo Infinite è disponibile su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Potete giocarci gratuitamente se siete abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: Dualshockers.