Halo Infinite sta per dare il via ai test pubblici per la campagna co-op

Halo Infinite dovrebbe ricevere il suo grande aggiornamento per il gioco cooperativo ad agosto, che vi permetterà di vagare per l'open world con un compagno. Se fate parte del programma Halo Insider o vi iscrivete al più presto, potreste essere in grado di giocare in cooperativa un mese prima, perché 343 Industries ha annunciato un flight di prova per luglio.

Tenete presente che far parte di questo programma non vi garantisce di partecipare al test per la co-op: sarete "presi in considerazione". Tuttavia, il programma è gratuito, quindi dovrete solo inserire i dati in un modulo.

La roadmap di Halo Infinite pubblicata ad aprile indicava un'uscita a fine agosto per la cooperativa, e finora 343 Industries non ha indicato alcuno stravolgimento di questa tempistica. La co-op online verrà lanciata per prima, mentre la co-op su schermo condiviso seguirà più avanti nel corso dell'anno. Un'altra aggiunta molto attesa è la modalità Forge, che dovrebbe entrare in open beta a settembre.

La Stagione 2 di Halo Infinite ha preso il via a maggio.

Fonte: PCGamer.