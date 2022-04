Halo Infinite in un video tra i piani per la Stagione 2 e le ricompense del nuovo Battle Pass

Il 27 aprile è andato in onda un evento di Halo Infinite in cui 343 Industries ha delineato i piani per la Stagione 2 del gioco.

Per l'occasione, IGN ha deciso di pubblicare un video in cui sono riassunte le ricompense del nuovo Battle Pass, che includono parti di armatura, accessori per armi e non solo.

Nel corso dell'evento, 343 ha affermato di essere attualmente al lavoro per migliorare il sistema anti-cheat e ha confermato un maggior numero di playlist classificate.

Oltre a tutto questo, il team ha promesso anche delle modifche al sistema di sfide e XP.

Lo studio sta inoltre pianificando un nuovo sistema per la pubblicazione di aggiornamenti mensili in grado di mantenere il gioco "fresco" e correggere bug.

Come accaduto per la Stagione 1, una storia sarà raccontata con delle cutscene nel corso della Stagione 2. Man mano che ci avvicineremo al lancio, il team svelerà maggiori dettagli al riguardo.

343 Industries, infine, ha confermato l'open beta di settembre per Forge e il lancio della campagna co-op ad agosto.

La Stagione 2, nota come Lone Wolves, prenderà il via il prossimo 3 maggio e durerà 6 mesi, fino al 7 novembre.

