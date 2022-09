Halo: The Master Chief Collection abbandona i piani per le microtransazioni

Gli Spartan Points sono la valuta di Halo: The Master Chief Collection utilizzata per sbloccare i cosmetici. Per guadagnarli bisogna giocare, ma a giugno 343 Industries ha annunciato che stava valutando di renderli acquistabili.

Si trattava di "un'alternativa facoltativa e aggiuntiva per i giocatori" che non vogliono spendere troppo tempo nel gioco o per coloro che "vogliono accaparrarsi oggetti specifici".

È vero che la MCC ha un sacco di oggetti cosmetici, tra cui effetti per le armature, voci, skin per le armi e altro ancora. Ma se credete che giocare ad Halo sia troppo faticoso e preferireste pagare per guadagnare questi oggetti, ecco una brutta notizia: Halo: MCC non avrà sicuramente gli Spartan Points acquistabili, come ha annunciato 343. Questa è probabilmente una notizia confortante per gli attuali giocatori di Halo che sono orgogliosi di aver guadagnato il loro bottino nel modo "più difficile".

Anche guadagnare Spartan Points diventerà un po' più facile. Ad agosto è stato annunciato che i punti Spartan saranno presto guadagnati a ogni nuovo livello raggiunto e che i giocatori riceveranno retroattivamente questi punti se hanno già raggiunto un livello superiore o massimo. Attualmente, per guadagnare la valuta è necessario completare le sfide.

Ma questo non accadrà prima di novembre, e l'aggiornamento non fa che ribadire questi piani. "Stiamo anche cercando di apportare modifiche ai tassi di guadagno dei punti Spartan e di rimuovere le barriere che i giocatori hanno dovuto affrontare. Il tetto di 100 punti verrà rimosso, verranno concessi punti retroattivi e verranno apportate ulteriori modifiche alle sfide per renderle più gratificanti, oltre a riportare i weekend di doppi XP", scrive 343 Industries.

Tutto questo segue un sostanzioso aggiornamento dei contenuti per Halo: MCC, lanciato il mese scorso. L'update ha aggiunto un mucchio di oggetti da collezione, nuove opzioni per Forge e strumenti per le mod di Halo Reach, oltre a molte altre cose.

Fonte: PCGamer.