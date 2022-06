Harvestella è il nuovo RPG di Square Enix ispirato a Stardew Valley

Square Enix ha annunciato un nuovo gioco che combina i mondi fantastici per i quali l'azienda è nota con un gameplay life-sim.

Harvestella è un nuovissimo gioco di ruolo simulativo in cui i giocatori possono farmare, craftare oggetti e raccogliere materiali, il tutto mentre costruiscono la vita e l'insediamento del loro personaggio. I giocatori possono vivere in varie stagioni come la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, ma c'è una quinta stagione, Quietus, o la stagione della morte.

Durante Quietus, i giocatori devono fare il possibile per evitare che la stagione della Morte distrugga lo stile di vita idilliaco della loro città.

Harvestella si concentra su meccaniche simili a Stardew Valley e Harvest Moon che riguardano l'agricoltura, la raccolta di materiali e la costruzione di nuovi strumenti e attrezzature.

L'incursione di Square Enix nel popolare genere dei life-sim è decisamente interessante e la società sta sperimentando il genere aggiungendo una modalità "Stardew Valley-like" in Final Fantasy 14: Endwalker.

Fonte: IGN.