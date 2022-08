Haunted Chocolatier, il gioco del creatore di Stardew Valley, si mostra in una nuova immagine

Discreto sin dal suo annuncio lo scorso ottobre, il nuovo gioco di Concerned Ape, il creatore di Stardew Valley, si mostra in un nuovo screenshot pubblicato direttamente sui social.

Ed è bastato un semplice screenshot postato, segno che il gioco è ancora in via di sviluppo, per raccogliere più di 70.000 like sulla piattaforma Twitter. Nell'immagine pubblicata da Eric Barone possiamo vedere un personaggio che circola in quello che sembra essere un castello infestato, l'elemento principale del gioco.

Lo sviluppo sembra essere ancora in pieno svolgimento, con il creatore che sta ancora apportando modifiche: "Qualcuno ha commentato che la prospettiva sembra un po' strana attorno al passaggio e in alcuni punti. E sono d'accordo, quindi ci ho lavorato" ha commentato in un secondo tweet affermando inoltre che "non è tutto definitivo" e che quindi le location possono cambiare in corso d'opera.

Per adesso Haunted Chocolatier non ha ancora una data di uscita, ma come abbiamo potuto vedere dall'immagine, Barone sta lavorando a pieno ritmo su questo gioco.

