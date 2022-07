Haven Studio: la tecnologia cloud del team di Jade Raymond interessa molto a Mark Cerny

Da poche ore abbiamo l'ufficialità che il nuovo team di sviluppo Haven Studios di Jade Raymond è parte di PlayStation Studios. Il titolo live service in sviluppo dunque si unirà agli altri nove previsti entro il 2026, una direzione precisa di Sony ma che vedrà nel cloud un altrettanto punto focale delle strategie.

In una lunga intervista rilasciata a GamesIndustry, Jade Raymond ha infatti raccontato di come l'architetto di PlayStation 5 Mark Cerny sia molto interessato alla tecnologia basata sul cloud in sviluppo presso Haven, ed è motivo principale dell'aumento degli investimenti in tal senso, tra ricerca e sviluppo e ingresso di nuovi ingegneri.

Si tratta di progetti a lungo termine e la collaborazione diretta tra il team e Cerny è sicuramente stimolante per Jade Raymond, esplorando tutte le possibilità offerte dal cloud. Del resto anche Microsoft sta investendo molto in tal senso, con Hideo Kojima in prima linea su qualcosa di misterioso e di cui non si hanno informazioni specifiche. Siamo probabilmente all'alba di una nuova era.

Fonte: GamesIndustry