Hearthstone ha una singola carta che costa $25, i giocatori non ci stanno e scoppia la polemica

Blizzard richiede $25 per una singola carta di Hearthstone e la community proprio non ci sta.

Come scoperto per la prima volta da PC Gamer, la nuova carta versione Diamante di Drek'Thar ha acceso la polemica nella community online di Hearthstone, principalmente perché costa 25 dollari reali, ma anche perché gli unici modi per aggiungerla alla collezione è acquistarla con oro o con denaro reale. Di solito, quando Blizzard esce con nuove carte diamante, vengono raggruppate in un'espansione o sbloccate quando raccogliete tutte le carte leggendarie di un set.

"Santo cielo. $ 25 per una singola carta diamante", afferma l'utente Reddit oneeventwo.

"No grazie. Possono tenersela. Non ricompenserò l'avidità con i miei sudati soldi", ha scritto l'utente RXD_Titan. "Questa singola carta costa la metà di Elden Ring", ha sottolineato EwokNuggets. "Questo è disgustoso e non mi piace."

Mentre sono senza dubbio in minoranza, alcuni non hanno partecipato alla "rivolta" per il prezzo della carta. Come accennato in precedenza, non dovete necessariamente sborsare denaro reale per la carta, perché potete acquistarla con l'oro, la valuta di gioco di Hearthstone che potete guadagnare giocando e completando le missioni.

Fonte: Gamesradar.