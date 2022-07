Hell Is Us ed il suo mondo nelle parole dell'ex direttore creativo di Deus Ex

Hell Is Us è un ambizioso gioco in sviluppo su Unreal Engine 5 dall'ex direttore creativo di Deus Ex, Jonathan Jacques-Belletete.

Nel nuovo video il direttore creativo condivide alcuni dettagli legati al mondo di gioco che sarà unico nel suo genere. Hell is Us è un gioco d'azione e avventura in terza persona che unisce combattimenti ravvicinati intensi al brivido dell'esplorazione. Esplorerete un mondo semi-aperto per trovare le risposte ai vostri interrogativi affrontando misteriose creature a ogni passo.

Hell Is Us non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S una volta che uscirà.