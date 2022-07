Heroes of the Storm non riceverà più aggiornamenti importanti

Heroes of the Storm non riceverà più importanti aggiornamenti, ha annunciato Blizzard tramite il sito ufficiale. Secondo l'editore, d'ora in poi, Heroes of the Storm riceverà lo stesso supporto di altri giochi duraturi come Starcraft e Starcraft II, il che significa che ci saranno versioni stagionali e rotazioni di eroi.

Per quanto riguarda il negozio in-game, rimarrà operativo, ma non sono previsti ulteriori contenuti. Gli aggiornamenti futuri si concentreranno sulla sostenibilità del client, sulla correzione dei bug e, se necessario, sulle modifiche al bilanciamento.

"Come gesto del nostro apprezzamento, offriremo l'incredibilmente rara cavalcatura Epica Lucertola Arcana a tutti i giocatori nell'aggiornamento della prossima settimana", ha promesso Blizzard. Heroes of the Storm è stato rilasciato nel giugno 2015 per PC e Mac. Era la risposta di Blizzard alla mania dei MOBA e a League of Legends di Riot Games.

Blizzard attualmente sta lavorando attivamente ad Overwatch 2: recentemente è stato condiviso un video dedicato alle abilità del nuovo personaggio, la Regina dei Junker.

