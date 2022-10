Hideo Kojima lavora al suo nuovo progetto e ci mostra Elle Fanning sul set di motion capture

Kojima Productions ha da poco confermato l'attrice Elle Fanning per il suo prossimo progetto che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere il sequel di Death Stranding.

Dopo aver rivelato l'attrice, Hideo Kojima ha ora deciso di mostrarla in due foto mentre è impegnata sul set di motion capture.

Le immagini, che ci mostrano una Elle Fanning in pose bizzarre, non forniscono alcun indizio su questo nuovo gioco ma, almeno, confermano che i lavori sul titolo stanno procedendo.

La Fanning, prima del reveal, è stata protagonista del primo teaser "Chi sono io?". Ora, Kojima Productions ha dato il via a un secondo teaser, "Where Am I", con un altro volto oscurato che nasconde la prossima attrice che vedremo coinvolta nel progetto.

Nel caso della Fanning, i fan hanno intuito inizialmente che si trattasse dell'attrice di Maleficent. Mentre per la seconda, in molti credono che si tratti dell'attrice giapponese-australiana Shioli Kutsuna, della serie Apple+ Invasion.

Per quanto riguarda la natura di questo nuovo titolo, come già detto in molti hanno subito pensato a Death Stranding 2 e, di recente, un producer di Kojima Production ha utilizzato proprio l’hashtag #DeathStranding per retwittare il post con cui Kojima ha rivelato Elle Fanning.

