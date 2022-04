Hideo Kojima potrebbe essere al lavoro su un'esclusiva PS5

Hideo Kojima e il suo team Kojima Productions hanno pubblicato il loro titolo di debutto, Death Stranding, nel 2019, seguito da una riedizione Director's Cut l'anno scorso, ma con il passare del tempo, i fan si chiedono cosa arriverà in futuro.

Kojima ha recentemente twittato un'immagine del suo studio e non ci è voluto molto perché i fan iniziassero a ingrandire la foto e notare alcuni dettagli al suo interno.

Uno di questi mostra un kit di sviluppo per PS5, il che suggerisce che lo studio starebbe lavorando a qualcosa per la console di Sony.

Nell'agosto dello scorso anno, l'attore che ha recitato in Death Stranding, Norman Reedus, ha affermato che un sequel era "in fase di negoziazione" e anche un'immagine twittata non molto tempo dopo suggeriva un sequel in lavorazione.

È interessante notare che a ottobre è stato affermato che Kojima Productions stava lavorando a un nuovo gioco di Silent Hill finanziato da Sony. Report recenti, nel frattempo, insistono sul fatto che lo studio è sul punto di firmare un accordo con Microsoft che vedrà Kojima Productions realizzare un titolo esclusivo per Xbox nativo per il cloud.

