Un trailer del nuovo gioco di Hideo Kojima potrebbe arrivare a breve

Il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding e molto altro, Hideo Kojima, ha lasciato un tweet che lascia intendere di aver appena concluso l’editing di qualcosa che par essere un nuovo trailer.

I fan duri e puri dell’autore sapranno infatti che Kojima edita lui stesso i trailer delle sue creazioni. Nonostante Kojima non indichi di che trailer stia parlando, tutto lascia pensare che si tratti del nuovo gioco in creazione per Microsoft e che sarà basato su cloud.

Un leak ha indicato come titolo del gioco “Overdose”, e anche se alcune speculazioni parlassero di un seguito di Death Stranding, esso non ha niente a che fare con l’ultimo lavoro di Kojima-san, ma ha solo “preso in prestito” la stessa attrice che ha interpretato Mama, ovvero Margaret Qualley.

Con la Gamescom alle porte, non è improbabile che il trailer sia mostrato proprio durante una delle premiere dell’evento. Ma con Kojima ed il suo genio incontrollato non si sa mai come possa andare a finire.

Fonte: Dualshockers