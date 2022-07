Hideo Kojima tra preservazione dei videogiochi e retrogaming

Hideo Kojima è una delle personalità di spicco nell'industria videoludica e uno degli autori più apprezzati di sempre.

Essendo uno degli sviluppatori più amati, le recenti dichiarazioni di Kojima su preservazione dei videogiochi e retrogaming potrebbero risultare interessanti.

Innanzitutto, le parole di Kojima si collegano probabilmente alla vicenda di Ubisoft che, di recente, ha annunciato che alcuni titoli saranno inaccessibili, come Assassin's Creed Liberation HD.

"Quando sono entrato nell'industria dei videogiochi, erano gli albori del settore", scrive Kojima. "I giochi erano come giocattoli usa e getta. In questo ambiente, speravo di creare giochi che sarebbero stati supportati per 50 anni, proprio come i film classici".

"Tuttavia, a differenza dei film, il software, l'hardware e i gusti hanno una vita breve. Anche se le immagini e gli oggetti sopravvivono, non possono essere riprodotti. Tuttavia, sono sopravvissuti come MEME".

2/2

However, unlike movies, software, hardware, and tastes have a short life span. Even if the images and objects survive, they cannot be played. Still, it has survived as a MEME.