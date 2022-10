Hideo Kojima continua a lavorare al suo prossimo gioco: è coinvolto anche il musicista francese Woodkid

I fan sono in attesa di scoprire a cosa stanno lavorando Hideo Kojima e il suo team di Kojima Productions. Fino ad ora non sono arrivati troppi dettagli concreti ma lo studio continua a lasciare indizi in rete.

Recentemente, Kojima Productions ha rivelato attraverso Twitter di aver scansionato il musicista francese Yoann Lemoine, meglio conosciuto come Woodkid, il che significa che la sua immagine apparirà nel prossimo gioco dello studio, qualunque esso sia.

Questo è tipico di Kojima, che ha una particolare predilezione per le celebrità che forniscono le loro sembianze per i suoi giochi. Il cast principale di Death Stranding era ovviamente ricco di star, ma anche per i personaggi secondari sono state coinvolte personalità come Conan O'Brien, Jordan Vogt-Roberts, Sam Lake e persino il conduttore dei TGA Geoff Keighley.

Recentemente, Kojima ha confermato che Elle Fanning sarà la protagonista del suo prossimo gioco. I report hanno suggerito che il gioco in questione sarà il sequel di Death Stranding.

È interessante notare che Kojima ha recentemente affermato che se il prossimo gioco dello sviluppatore riuscirà a realizzare ciò che si è prefissato, sarà "quasi come un nuovo medium".

