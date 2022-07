Hideo Kojima accusato della morte di Shinzo Abe da un politico di estrema destra francese

Il mondo dei social è un universo parallelo in cui può accadere l'incredibile, una commistiore di metafisico e quantistico che alle genera le più atroci assurdità. Poche ore fa, l'ex Primo Ministro giapponese Shinzo Abe è venuto a mancare in seguito alle ferite riportate in un attentato e ovviamente, il rispetto per molti rimane una parola astratta.

Questa volta però si raggiungo dei picchi di rara bruttezza, con un politico di estrema destra francese che essenzialmente crede che Hideo Kojima sia uno dei responsabili dell'accaduto. L'autore del retweet con tanto di "L'estrema sinistra uccide" come commento è Damien Rieu del partito Reconquête e ovviamente, dopo aver capito la gaffe, ha rimosso subito il tweet.

Damien Rieu est un cas social épisode 1500



Il retweet un vulgaire troll présentant Hideo Kojima (créateur de Métal Gear) comme étant l’assassin de Shinzo Abe pic.twitter.com/bpAptg9jWl — ® (@GonesRomz) July 8, 2022

Ma nessuno scampa all'implacabile giustizia dei social e il tweet è rimasto come simbolo della propaganda senza attenersi ai fatti. Non c'è ancora alcun commento dal papà di Metal Gear e forse non se ne premurerà. Quello che è accaduto in Giappone ha scosso tutta la popolazione e di certo lui non è immune.

Fonte: VideogamesRepublic