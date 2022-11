Hideo Kojima rivela che l'attrice Shioli Kutsuna comparirà nel prossimo gioco

Hideo Kojima continua a rivelare a piccoli passi il suo prossimo progetto. Questa volta si tratta di una nuova immagine che mostra l'attrice Shioli Kutsuna con la scritta "Where am I?". Il reveal arriva un mese dopo un precedente teaser che confermava la partecipazione dell'attrice Elle Fanning.

L'immagine è stata pubblicata sul sito di Kojima Productions e mostra il volto di Kutsuna in primo piano, con la scritta "A Hideo Kojima Game" sul lato. Dopo pochi secondi, compare a un'immagine nera con le parole "How Come?" in bianco.

Kutsuna è nota soprattutto per aver interpretato Yukio in Deadpool 2, ma è anche apparsa in Murder Mystery di Adam Sandler e in un ruolo principale nella serie Invasion di Apple TV+. Sebbene sia la prima volta che vediamo il volto di Kutsuna, questa immagine è ovviamente una versione illuminata del volto sagomato visibile nella locandina di "Where Am I?" mostrata contemporaneamente all'immagine di Elle Fanning il mese scorso.

Tutte queste anticipazioni fanno ipotizzare che Kojima Productions potrebbe rivelare il nuovo gioco il mese prossimo ai The Game Awards di Geoff Keighley.

Inoltre, non è chiaro se queste immagini siano correlate un gioco completamente nuovo o se siano legate al sequel di Death Stranding che Norman Reedus avrebbe accidentalmente annunciato in precedenza.

Fonte: Rockpapershotgun.