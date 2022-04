Hideo Kojima e Xbox: il gioco in esclusiva era in sviluppo 'fino a due settimane fa'

Il progetto per Xbox a lungo vociferato di Hideo Kojima era ancora attivo fino a "un paio di settimane fa", a quanto pare.

Nell'aprile 2021 è stato riferito che Microsoft era in trattative per il prossimo gioco del designer giapponese noto per la serie Metal Gear Solid.

E lo scorso luglio, è stato affermato che Microsoft e Kojima avevano firmato una lettera di intenti affermando che avevano in programma di lavorare insieme su un nuovo gioco Xbox.

In un nuovo aggiornamento sul suo show premium Giant Bomb Grubbsnax, il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb ha affermato che questi piani erano ancora in atto fino a poco fa.

"Fino a un paio di settimane fa, l'accordo tra Xbox e Kojima era ancora in vigore", ha affermato.

L'aggiornamento è stato condiviso tra le speculazioni secondo cui Sony potrebbe aver acquisito Kojima Productions, in seguito all'inclusione di Death Stranding in un banner promozionale per gli studi first party di PlayStation.

Grubb ha continuato dicendo: "questo non si basa sulle informazioni che avevo l'anno scorso, sono più recenti. Il progetto è ancora attivo”.

"Questo significa che PlayStation non può acquisire Kojima Productions? Non necessariamente".

Dopo l'uscita di Death Stranding, Kojima Productions ha dichiarato nell'ottobre 2020 che si stava preparando per un nuovo gioco non ancora annunciato.

Lo scorso novembre la società ha annunciato di aver fondato uno studio televisivo e cinematografico con sede a Los Angeles e, secondo Kojima, il suo lavoro inizierà sul serio quest'anno.

All'inizio del 2022, Kojima ha anticipato i suoi piani per l'anno a venire, tra cui un nuovo progetto e la sperimentazione di video e radio (lo sviluppatore ha lanciato un podcast a febbraio).

A marzo, Kojima ha rivelato che lo studio si è trasferito dopo cinque anni nel suo ufficio con sede a Tokyo, il motivo del trasferimento non è stato specificato.

Fonte: VGC.