High On Life, il folle FPS dei creatori di Rick & Morty ha una data di uscita

Una delle novità dell'evento Xbox & Bethesda Games Showcase è stato High on Life, uno sparatutto di fantascienza metroidvania in prima persona sviluppato da Squanch Games e Justin Roiland, creatore di Rick & Morty che arriverà su Xbox One, Xbox Series e PC, in anteprima su Xbox Game Pass. Quando? Ebbene il team ha annunciato che i fan potranno tuffarsi in questo particolare sparatutto dal 25 ottobre.

"L'umanità è minacciata da un cartello alieno che vuole usarla come droga. Sta a voi salvare e collaborare con armi parlanti carismatiche, sconfiggere Garmantuous e la sua banda e salvare il mondo", affermano i suoi autori.

High on Life ci permetterà di viaggiare in vari pianeti e luoghi del cosmo, affrontare il famigerato Garmantuous e il suo gruppo di teppisti, raccogliere loot, incontrare personaggi unici e altro ancora. "Salvate e unite le forze con una truppa di pistole parlanti, navigate in mondi dinamici e mutevoli che vanno da un paradiso nella giungla a una città costruita all'interno di un asteroide, il centro del cosmo".

High On Life quindi sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 25 ottobre. Il gioco arriverà al day one per gli abbonati ad Xbox Game Pass.

Fonte: GamingBolt