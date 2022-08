High On Life dai creatori di Rick & Morty avrà DLC post-lancio e lo studio svela la sua durata

High On Life è stato uno dei giochi protagonisti della Gamescom ed il suo team di sviluppo ne ha approfittato per snocciolare qualche informazione sul gioco. Grazie ad un'intervista sul portale The Gamer, il produttore esecutivo di Squanch Games Matty Studivan ha svelato quale sarà la durata del gioco e i suoi contenuti post-lancio.

Per quanto riguarda la durata del gioco, Studivan ha dichiarato che chi esplorerà tutto ciò che il gioco ha da offrire apparentemente possono aspettarsi dalle 20 alle 22 ore di contenuti. Ciò avverrà sia completando la storia principale, sia esplorando tutti i compiti aggiuntivi che possono essere assegnati dagli NPC sparsi per il gioco.

"Ci vorranno dalle 8 alle 12 ore, a seconda del tipo di giocatore che si è", ha affermato Studivan, quando gli è stato chiesto quanto tempo impiegherà la storia principale per essere completata. "Poi ci sono i collezionabili, i contenuti secondari, quindi forse fino a 20-25 ore".

Sul lato contenuti post-lancio, il team ha dichiarato di aver già pianificato possibili DLC, con contenuti e aggiornamenti in arrivo una volta che il gioco uscirà. "La cosa più importante per noi è che vogliamo assicurarci di supportare il gioco dopo il lancio per molto tempo, con la correzione di bug e l'aggiunta di contenuti che non siamo riusciti ad offrire al lancio. Stiamo pensando ai DLC".

High On Life arriverà il 13 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: The Gamer 1 e 2