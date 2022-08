High On Life, il folle FPS dei creatori di Rick & Morty è stato rinviato ma uscirà comunque nel 2022

High on Life, il gioco di Squanch Games creato dalla mente di Justin Roiland, ovvero colui che ha dato vita a Rick & Morty si unisce alla recente ondata di rinvii. Non c'è da disperarsi tuttavia, poiché il gioco arriverà comunque nel 2022.

Attraverso l'account Twitter ufficiale dello studio, l'uscita di High On Life è stata riprogrammata al 13 dicembre per offrire la migliore esperienza possibile ed eliminare alcuni bug, il che significa ulteriori sei settimane di attesa rispetto alla data precedente.

"Abbiamo buone e cattive notizie. Sentitevi liberi di scegliere l'opzione che preferite leggere per prima; non ci intrometteremo nel vostro libero arbitrio", si legge in un aggiornamento condiviso sull'account Twitter ufficiale del gioco. "La buona notizia: High on Life è ancora in arrivo nel 2022! Squanch Games sta lavorando duramente per sviluppare la migliore esperienza di gioco da far arrivare sui vostri schermi e un po' di tempo in più per eliminare alcuni bug non fa mai male".

delivering news (DON'T YELL AT ME!!!!) pic.twitter.com/sXUJDsAoX0 — High On Life (@highonlifegame) August 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Tutto sommato, vale la pena ricordare che il gioco continuerà a essere lanciato su Game Pass sia su PC che su console Xbox, nonché sull'alternativa al cloud gaming Xbox Cloud Gaming.

Fonte: The Gamer