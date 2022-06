High On Life, il folle FPS dei creatori di Rick & Morty sarà un 'Tripla I'

High On Life è immediatamente diventato uno dei giochi Xbox Series X/S in arrivo più attesi per il 2022. È uno sparatutto in prima persona di Squanch Games e Justin Roiland, una delle menti creative chiave dietro Rick & Morty. Di conseguenza, High On Life è dotato di umorismo per adulti e grandi idee di fantascienza.

Il primo trailer di High On Life è stato rivelato durante Xbox e Bethesda Games Showcase 2022. In esso, Squanch Games ci ha dato un primo assaggio del suo FPS biopunk comico e dell'arsenale di pistole parlanti che sono destinate a rubare la scena.

Gli stessi Squanch Games descrivono il gameplay di High On Life come un "Sparatutto in prima persona in stile Metroidvania, ma anche una commedia d'azione e avventura". Nel gioco potremo visitare mondi alieni luminosi e vibranti, incontrare personaggi strani e un cast di armi stravaganti da impugnare a piacimento. "Questo è il nostro grande progetto...sapete, siamo uno studio indie, ma questo è come la nostra tripla A...o è tripla I per indie? Sì, sì, sì, questo è un gioco tripla I" afferma umoristicamente Roiland. L'intervista al team di sviluppo inizia al minuto 1:20:27.

High On Life arriverà ad ottobre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. La data di uscita non è ancora stata confermata.

