Hogwarts Legacy, una animazione trasforma la rabbia dei fan in felicità

Su Reddit sta girando una clip di Hogwarts Legacy, e non esattamente per le motivazioni che rendono il gioco tanto atteso dai fan della saga. La breve clip mostra un NPC camminare lungo un sentiero fuori dal castello di Hogwarts ed è, ammettiamolo, davvero brutta. Il primo grande problema rilevato anche dagli utenti ma anche da chi scrive è uno scivolamento all’indietro del piede d’appoggio mentre l’altro sta eseguendo il movimento, come se il personaggio stesse cercando di fare un moonwalk.

Non è l’unico problema comunque. Tutta l’animazione sembra molto pesante, soprattutto nei movimenti dei passi. Nessuna persona solleva le gambe così pesantemente per poi farle ricadere al suolo, come se stessero imitando il T-Rex che insegue la Jeep di Jurassic Park, sempre che non si tratti di una lezione di Cura delle Creature Magiche, cosa che all’apparenza non sembra.

Warner Bros e Avalanche hanno annunciato recentemente che il rilascio di Hogwarts Legacy è stata spostato a febbraio al posto delle festività di fine anno. Le problematiche su esposte sono sicuramente poca roba, ma se le due aziende hanno deciso per un rinvio, significa che hanno notato qualcosa che avrebbe scatenato le ire dei fans e hanno preferito non rischiare.

Fonte: PCgamer