Hogwarts Legacy: i contenuti PlayStation sono una esclusiva temporale

Stando a quanto raccontato da Rebs Gaming, un insider attivo su Twitter, tutti i contenuti di Hogwarts Legacy che al lancio saranno presenti in esclusiva su PlayStation arriveranno in seguito su PC, Xbox, Nintendo Switch. Quella di Sony si tratterebbe quindi di una esclusiva temporale della durata di circa un anno.

Durante l’ultimo State of Play abbiamo avuto modo di osservare la “Missione nel negozio infestato di Hogsmeade”, ma ci saranno altri contenuti esclusivi per la piattaforma Sony:

Tuttavia questi contenuti, secondo l’insider, sarebbero ad appannaggio di PlayStation solo per un anno, per poi debuttare sulle altre piattaforme, riportando in merito alcune comunicazioni che hanno i tratti di ufficialità, che hanno come data di fine esclusva il 10 febbrario 2024.

Hogwarts Legacy PlayStation exclusive quest “Haunter Hogsmeade Shop”, cosmetic set, shop for selling items and gear at better rates, and dungeon won’t be available for Xbox until a year after release.

