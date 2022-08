Hogwarts Legacy sarà mostrato alla Gamescom e Warner Bros accende l'hype con un teaser

Avalanche si è occupata di realizzare il sogno di molti fan di Harry Potter, dal momento che il 10 febbraio potremo vivere un'avventura magica senza precedenti grazie ad Hogwarts Legacy, dove ci metteremo nei panni di un mago o di una strega che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico.

Questo enorme gioco ci porterà attraverso un mondo aperto ricco di dettagli ambientato nel 19° secolo, quindi mentre attendiamo con impazienza il suo arrivo sul mercato, un nuovo video di Hogwarts Legacy è stato anticipatamente svelato prima della sua apparizione alla Gamescom 2022.

Hogwarts Legacy sarà presente alla Gamescom 2022 Opening Night Live, che sarà presentata dal noto Geoff Keighley. Quindi, per scaldare i motori in queste poche ore che ci separano dall'evento, l'account ufficiale del gioco ha condiviso con tutti i fan via Twitter un nuovo video di Hogwarts Legacy, svelando così nuovi luoghi in cui dovremo stare molto attenti se decideremo di accedere.

Is that archway made of skulls? That archway is made of skulls. One more day. https://t.co/cr0sMJMsx5 — WB Games Avalanche (@AvalancheWB) August 22, 2022

Come potete vedere il video ci mostra una grotta dove presumibilmente si annidano mostri spaventosi. Questo è solo un assaggio di ciò che verrà mostrato questa sera. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise.