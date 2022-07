Hogwarts Legacy svela l'interfaccia di gioco nell'ultimo trailer

Dal suo ultimo sguardo durante lo State of Play a marzo, non abbiamo più saputo nulla di Hogwarts Legacy. Tuttavia, il gioco ambientato nell'universo di Harry Potter è ancora previsto per la fine del 2022. Nel frattempo, i fan stanno cercando di saperne di più sul gioco di ruolo in ogni modo possibile, e senza dubbio la caccia sta dando i suoi frutti.

Hogwarts Legacy ha sicuramente fatto il pieno di gameplay, ma alcune domande rimangono senza risposta. A cominciare dall'interfaccia utente, sistematicamente nascosta ad ogni apparizione del gioco, eppure un fan è riuscito a scoprire che aspetto dovrebbe avere.

Come? Ebbene le informazioni erano nascoste nella presentazione dello State of Play ed erano visibili solo per una frazione di secondo durante una transizione. Nessuno l'ha visto tranne il fan che ha scandagliato fotogramma per fotogramma il trailer.

Il fotogramma che mostra una piccola parte di HUD.

Da quanto si vede gli elementi dell'HUD non dovrebbero essere molto ingombranti con le quattro magie associate ai tasti del controller e quella che sembra essere una minimappa in alto a sinistra. Resta da vedere se l'interfaccia di Hogwarts Legacy diventerà più corposa durante i combattimenti contro i boss, o se è stata rivisitata in questi mesi.

Fonte: VGC