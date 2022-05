Hogwarts Legacy potrebbe aver già rivelato la mappa dell'open world e sembra davvero enorme

Sono passati un paio di mesi da quando abbiamo visto la grande anteprima di Hogwarts Legacy e sembra che la mappa dell'open world sia assolutamente enorme.

Tuttavia, tra tutte le nuove funzionalità annunciate, può essere facile perdere una o due cose importanti rivelate da Warner Bros. Games.

In un video pubblicato da Warner Bros. Games a marzo, abbiamo dato inconsapevolmente il nostro primo sguardo alla mappa del mondo di Hogwarts Legacy. Il video, intitolato "Hogwarts Legacy - Official Behind the Scenes", presenta gli sviluppatori di Avalanche Software che discutono della realizzazione del gioco.

Un'immagine concept art di un segmento dell'open world è visibile durante il video. L'immagine offre alcune informazioni sugli ambienti che esploreremo al di fuori del cortile della scuola.

"Quando si tratta di open world, sapevamo solo che non sarebbe stato sufficiente guardare fuori dalle finestre di Hogwarts e chiederci com'è là fuori", ha detto nel video Alan Tew, game director di Hogwarts Legacy .

"Ma l'ultima domanda che i fan si pongono è 'Cosa c'è oltre?'e ci siamo sentiti come se dovessimo rispondere alla domanda. Stiamo creando una gamma davvero ampia di opportunità e modi per esplorare il mondo".

Naturalmente, questo è solo una concept art ed è soggetta a cambiamenti. È probabile che vengano aggiunte più aree, mentre altre verranno rimosse. Ma è bene sapere che Avalanche sta considerando di includere più aree al di fuori di Hogwarts.

Hogwarts Legacy uscirà entro la fine dell'anno.

Fonte: Gamebyte.