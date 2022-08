Hogwarts Legacy tra misteri e caverne spettrali in un nuovo trailer

Durante la Gamescom Opening Night Live è stato mostrato come promesso un trailer per Hogwarts Legacy, il gioco di Warner Bros in arrivo il prossimo anno.

Questa volta il trailer si focalizza su un qualcosa di più oscuro: nel gioco infatti non dovremo solo assistere alle lezioni, studiare, passare esami e creare il nostro spazio. Ci sarà anche azione in cui dovremo combattere contro mostri e forze oscure.

Il video in questione ci mostra una caverna piena di ragni e scheletri che dovremo sconfiggere. Insomma ci aspetta anche una parte più oscura nel gioco.

Hogwarts Legacy sarà diponibile dal 10 febbraio su PC, Xbox, PlayStation e Switch. I preorder inizieranno il 25 agosto mentre è possibile preordinare la versione Digital Deluxe che contiene alcuni bonus in game.