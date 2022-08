Hogwarts Legacy sarà mostrato alla Gamescom Opening Night Live 2022

Il rinvio al 10 febbraio 2023 ha gettato nello sconforto tutti gli amanti di Harry Potter che non vedevano l'ora di mettere le mani sul promettente Hogwarts Legacy almeno per le festività natalizie. Si dovrà aspettare praticamente Carnevale ma questo tempo in più servirà ad Avalanche per affinare ulteriori dettagli.

Gli utenti Switch sono forse quelli più nel panico visto che non c'è una data di uscita per la console Nintendo ma nel frattempo si potrà mitigare la preoccupazione grazie a Geoff Keighley e al suo Opening Night Live 2022 che precede la Gamescom.

In questo evento, programmato per il 23 agosto, potremmo dare un ulteriore sguardo a Hogwarts Legacy anche se non è particolarmente chiaro se si tratterà di una lunga sequenza di gameplay o un nuovo trailer. Più probabile comunque la prima ipotesi, visto anche il recente rinvio e per avere una visione completa dello stato dei lavori.