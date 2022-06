Hogwarts Legacy in pre-ordine su Amazon al prezzo minimo garantito!

Hogwarts Legacy, per tutti i fan di Harry Potter e non, arriverà entro la fine di quest'anno. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa, Amazon dà il via ai preordini offrendo il gioco già in sconto.

Sarete infatti in grado di preordinare Hogwarts Legacy per PlayStation 4 al prezzo minimo garantito. Anziché 69,99 euro potrete acquistare il gioco ad un prezzo di 49,80 euro, risparmiando così il 29%. Si tratta di un'offerta assolutamente da non perdere, se siete interessati ad acquistare il gioco. Qui di seguito potete cliccare sul link che vi porterà su Amazon.

"Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d'azione open world, ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter. Vivete a Hogwarts nel 1800. Il vostro personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Prendete il controllo dell'azione e create un'avventura tutta vostra. L'eredità che lascerete è solo vostra da plasmare" recita la descrizione del gioco.