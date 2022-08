Hogwarts Legacy, Return to Monkey Island e non solo alla Gamescom 2022! Ecco i giochi già confermati

Ci siamo: anche quest'anno siamo arrivati alla Gamescom 2022, un evento che promette tante informazioni su giochi annunciati e world premiere. Come sempre Geoff Keighley aprirà lo show con il suo Opening Night Live, della durata di circa due ore e dove verranno presentati più di 30 giochi.

Tra questi ci sono titoli che sono attesi da tempo, come ad esempio Hogwarts Legacy che è stato recentemente rinviato al prossimo anno. Per l'occasione il team mostrerà un nuovo gameplay, in modo da soddisfare i fan che speravano di poterci giocare a fine 2022. Anche The Callisto Protocol sarà tra i protagonisti con nuovi dettagli, così come il tanto atteso Return to monkey Island: è probabile che oltre ad un trailer sapremo anche la data di uscita, visto che il gioco è previsto per quest'anno. Ad ogni modo, ecco la lista con alcuni titoli che verranno mostrati alla Gamescom:

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

The Outlast Trials

Gotham Knights

Unknown Worlds New IP

Honkai Star Rail

Goat Simulator 3

High on Life

The Expanse: Telltale Series

Return to Monkey Island

Tuesday @gamescom ONL:



✅ Sonic Frontiers

✅ Hogwarts Legacy

✅ The Callisto Protocol

✅ The Outlast Trials

✅ Gotham Knights

✅ Unknown Worlds New IP

✅ Honkai Star Rail

✅ Goat Simulator 3

✅ High on Life

✅ The Expanse: Telltale Series

✅ Return to Monkey Island

+ More pic.twitter.com/3EFVZYDUsi — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Come possiamo vedere, Keighley poi sottolinea come ci sia di più all'evento che vedremo domani. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta pertanto rimanete sintonizzati con noi per sapere tutte le novità che verranno condivise.