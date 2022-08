Hogwarts Legacy: i fan protestano per il nuovo rinvio del gioco

L’ennesimo rinvio di Hogwarts Legacy sta scatenando sul web un'ondata di lamentele dei fan del titolo ambientato nel mondo di Harry Potter, con i social invasi da post di protesta.

L’opinione generale comunque è abbastanza divisa fra chi accoglie con un minimo di sollievo la notizia e chi invece la ritiene un’offesa indescrivibile. Nei primi rientrano quegli utenti che, memori di quanto accaduto con titoli come Cyberpunk 2077, usciti prematuramente e quindi non completi e pieni di bug, preferiscono aspettare che il titolo sia pronto per poterselo godere a pieno.

Altri tuttavia, non accettano questa scelta della software house di Salt Lake City in quanto ritengono poco seri i costanti rinvii del titolo, chiedendo addirittura di non fornire più date d’uscita illudendo i fan, ma pubblicarlo direttamente quando sarà il momento.

Come al solito la verità si trova nel mezzo. Sarebbe meglio dare una data certa di uscita, tuttavia portarla il più avanti nel tempo per evitare che i fan delusi scatenino ondate di malumore sul web, che di certo non fanno bene al marketing di un titolo comunque attesissimo.