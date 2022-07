Hogwarts Legacy e la sua Torre Nord in una nuova clip

Uno dei giochi più importanti di quest'anno potrebbe essere Hogwarts Legacy, che dopo la sua prima presentazione ha mandato in visibilio sia i fan di Harry Potter che i giocatori che non si sono mai approcciati a questo mondo. Ci aspetta un'ambientazione enorme, con tanti compiti, cose da imparare e un male minaccioso da sconfiggere.

Com'è ovvio, molte persone non vedono l'ora di entrare finalmente negli antichi cancelli di Hogwarts, in modo da potersi perdere sulle scale e litigare con Nick Quasi Senza Testa. Ebbene l'ultima clip ci mostra qualcosa in più sull'ambientazione e in particolare su un corridoio specifico della Torre Nord. Poiché c'è anche la Sala della Divinazione, gli studenti la chiamano spesso solo la Torre della Divinazione.

Nel video possiamo vedere una scultura di centauro che si erge su un piedistallo a pochi metri di fronte a un vaso verde e tiene una freccia su un arco. Il colore verde del vaso si riflette ulteriormente quando la telecamera riprende un grande arazzo che mostra un altro centauro dotato di arco che cammina attraverso una fitta foresta verde con accenti di marrone chiaro e oro che sono contrastati dall'oscurità dei boschi. Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

Every corner of Hogwarts has something to discover - enjoy a small piece of the North Tower. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/C1d4vca3KS — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) July 21, 2022

Attualmente Hogwarts Legacy non ha ancora una data di uscita precisa ma il gioco dovrebbe arrivare su PC e console entro la fine dell'anno.